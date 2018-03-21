Минприроды призвало россиян не собирать и не покупать краснокнижные первоцветы

Минприроды призвало россиян не собирать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, проявить сознательность и любовь к природе, сообщать в органы внутренних дел о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что помимо штрафов, предусмотренных Административным кодексом РФ, за нарушение природоохранного законодательства, виновник должен возместить нанесенный природе урон. Ущерб рассчитывается в соответствии с утвержденными приказом Минприроды России таксами для расчета вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ.

«В частности, такса за вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе, подснежник, составляет 300 руб. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. руб. за 1 га. В случае отягчающих обстоятельств — продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения, таксы исчисления вреда увеличиваются в три раза», — подчеркнули в ведомстве

Минприроды поручило Росприроднадзору организовать борьбу с нелегальным сбором краснокнижных первоцветов. «Глава Минприроды России Сергей Донской дал поручение руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову проконтролировать региональные органы власти в части противодействия нелегальной заготовке растений, занесенных в Красную книгу РФ», — добавили в ведомстве.

В частности, министр поручил Росприроднадзору совместно с контролирующими органами субъектов РФ, силовыми ведомствами, общественными экологическими организациями обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде.