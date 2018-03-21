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Зараженные цветочным трипсом хризантемы из Италии нашли на складе в Подмосковье
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Зараженные цветочным трипсом хризантемы из Италии нашли на складе в Подмосковье 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили на складе в Подмосковье зараженные цветочным трипсом хризантемы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск — ред.), при досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
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