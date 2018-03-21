Зараженные цветочным трипсом хризантемы из Италии нашли на складе в Подмосковье

Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям обнаружили на складе в Подмосковье зараженные цветочным трипсом хризантемы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. «Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск — ред.), при досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Италия , был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.