В Вешняках пройдет тренинг «Антистрессовая защита»

Отдел психологической помощи молодой семье «Кожухово», регулярно проводящий лекции на базе ТЦСО «Вешняки», приглашает жителей нашего района на тренинг «Антистрессовая защита».

Длительность тренингов составляет порядка трех часов. Для участников тренинга выступает психолог ГБУ МСППН Дарья Владимировна Семёнова , которая объясняет участникам, что такое стресс, какое влияние он оказывает на человека. Важно отметить, что у всех участников тренинга повышается уровень стрессоустойчивости.

Посетить тренинги бесплатны. Завтра, 22 марта по адресу: ул. Лухмановская, д. 1 состоится первый тренинг по теме «Антистрессовая защита». Более подробную информацию можно получить по телефону для предварительного собеседования и записи на тренинг: 8 (499) 721-00-02.