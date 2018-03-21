Выставка «Юный книголюб» откроется в Троицкой библиотеке №1

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Ежегодная выставка «Юный книголюб» 1 апреля откроется в Троицкой библиотеке №1. Она расположится в детском абонементе.

— Это мероприятие стало уже традиционным. Экспозиция будет посвящена Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля. Юные читатели смогут познакомиться с интересными произведениями отечественных и зарубежных писателей. Среди экспонатов книги таких авторов, как Ганс Христиан Андерсен, Корней Чуковский Антуан де Сент-Экзюпери , — уточнили методисты библиотеки №1.

Выставка будет работать до 30 апреля. Посетить ее смогут все желающие.