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Плюсское муниципальное предприятие слило сточную воду в частные огороды
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Плюсское муниципальное предприятие слило сточную воду в частные огороды 

Псковская губерния 1 час назад
Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области 14 ноября 2017 года во время осмотра очистных сооружений МУП «Сервис» выявил, что очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Предприятие сбрасывало неочищенную воду, просто перекачивая воду канализационной насосной станцией (КНС) в водоотводящие каналы бывших торфоразработок. При этом каналы через 2-3 километра оканчиваются в озере. «Сточные воды самопроизвольно заполняют искусственные и природные низменности рельефа, в связи с чем наблюдается затопление частных огородов, придорожных канав», — говорится в решении Плюсского районного суда. Роспотребнадзор также заявил, что сточные воды растекаются по территории Плюсского района, заполняя низменности рельефа. Функционирует только один насос КНС и в случае его выхода из строя, возможность переключения на резервный насос отсутствует, поскольку таковой не закуплен. Представитель «Сервиса» заявила, что сброс канализации вызван поломкой на КНС. Неисправность устранили в кратчайшие сроки. Сделать полный ремонт на очистных сооружениях невозможно, поскольку предприятие имеет кредитную задолженность в размере 18 млн 135 тысяч 720 рублей. Суд оштрафовал муниципальное предприятие на 15 тысяч рублей.
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