Старшеклассники из Отрадного побывали на научной выставке Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»

Ученики 11 «Б» класса школы № 1411 в минувший вторник посетили научную выставку Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» и инновационных проектов Российской бизнес-школы-выставки. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Мероприятие проходило в холле третьего этажа учебно-лабораторного корпуса МГТУ имени Баумана . Для участия в форуме приглашены ведущие высокотехнологичные компании, научные центры и промышленные предприятия, — рассказали в администрации школы.

Отметим, что из победителей форума формируются национальные делегации молодых исследователей на ведущие международные научные мероприятия, которые проводятся на трех континентах. (ип)