Школы и детские сады растут, как грибы

За последние четыре года в региональное образование удалось привлечь более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эта ощутимая поддержка стала возможна благодаря тому, что Владимирская область участвует практически во всех федеральных программах. Затраты на сферу образования самые большие из всех отраслей региона — вливания из областного бюджета в прошлом году составили 13 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор регионального департамента образования Ольга Беляева

«Особое внимание, после Послания главы государства, уделим повышению качества и доступности образования, что является базой развития страны», — отметила Ольга Беляева.

В прошлом году появилась новая школа-сад в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района. Уже 1 сентября этого года двери распахнётся 49 школа во Владимире (в микрорайоне ЮЗ-8). Активно строятся школы в Кольчугино и Собинке. Большое внимание чиновники уделяют и ремонту школ-ветеранов, что позволит создавать новые места в этих образовательных учреждениях.

Что касается дошкольного образования, то здесь, по словам Беляевой, тоже много что сделано. Например, в области очереди в детские сады полностью ликвидированы. А темпы ввода новых мест в дошкольном образовании дадут любой другой сфере фору.