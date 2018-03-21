25 марта — День открытых дверей в МГУ

25 марта в Московском университете состоится весенний День открытых дверей. Абитуриентам впервые расскажут о новых направлениях подготовки, а также представят обновлённые правила приёма. Посетители познакомятся с интересующими факультетами, узнают детали процесса поступления, получат ответы на вопросы от представителей приёмной комиссии и послушают выступление ректора МГУ академика Виктора Садовничего

25 марта 2018 года в МГУ пройдет традиционный весенний День открытых дверей. Десятки тысяч молодых людей из разных городов России , мечтающих получить лучшее образование, смогут поближе познакомиться с Московским университетом. Абитуриенты со всех уголков планеты подключатся к онлайн-трансляции события.

Торжественная часть весеннего Дня открытых дверей состоится в Главном здании МГУ на Ленинских горах. Ребята смогут узнать всё об истории Университета, и о том, чем он живёт сейчас. Абитуриенты из первых уст получат информацию о контрольных цифрах и сроках проведения приёмной кампании 2018, минимальном количестве баллов и формах вступительных испытаний на различные факультеты, пообщаются с их представителями и деканами. Центральным событием Дня открытых дверей станет выступление ректора МГУ Виктора Садовничего, в ходе которого ребята смогут задать вопрос о поступлении лично ему.

Особый интерес абитуриентов вызывает Факультет космических исследований — самый новый, но стремительно расширяющийся факультет МГУ, открытый в прошлом году. Он интересен тем, что в 2018 году здесь появятся новые направления подготовки бакалавров и магистров. Факультет будет готовить специалистов различных направлений для космической отрасли — это и учёные-астрофизики, получающие и обрабатывающие данные экспериментальных исследований Луны и других планет; и специалисты, занимающиеся усовершенствованием космических аппаратов; это медики и биологи, владеющие знаниями о влиянии космических полетов на человеческий организм; а также менеджеры, сопровождающие сложные наукоёмкие космические проекты. Новые специальности факультета космических исследований МГУ — это шаг в будущее, где описанные фантастами сюжеты могут стать реальностью.

Программа весеннего Дня открытых дверей:

В 10:00 — презентации факультетов в фойе Актового зала Главного здания;В 12.00 — выступление ректора МГУ Виктора Садовничего и ответы на вопросы абитуриентов.