В Хорошево-Мневниках пройдет Большой книжный фестиваль

В Хорошево-Мневниках 24 марта откроется Большой книжный фестиваль «Хорошколы».

— В нынешнем году наш фестиваль примет небывалый размах и продлится шесть дней. В детском саду, начальной и старшей школе пройдут встречи с писателями, издателями, людьми, причастными к производству книги, а на шестой день нас ждет рождение книги на Большом книжном фестивале, который откроется для всех жителей Москвы , — сообщили организаторы.

В программе фестиваля — встречи с писателями, театральные представления, кинопоказы, дебаты, мастер-классы, книжная ярмарка.

Вход свободный по регистрации на сайте horoshkola.timepad.ru/event/676037. Начало в 11.00 по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 9А. (вт)