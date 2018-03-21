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В Хорошево-Мневниках пройдет Большой книжный фестиваль
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В Хорошево-Мневниках пройдет Большой книжный фестиваль 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках 24 марта откроется Большой книжный фестиваль «Хорошколы».
— В нынешнем году наш фестиваль примет небывалый размах и продлится шесть дней. В детском саду, начальной и старшей школе пройдут встречи с писателями, издателями, людьми, причастными к производству книги, а на шестой день нас ждет рождение книги на Большом книжном фестивале, который откроется для всех жителей Москвы, — сообщили организаторы.
В программе фестиваля — встречи с писателями, театральные представления, кинопоказы, дебаты, мастер-классы, книжная ярмарка.
Вход свободный по регистрации на сайте horoshkola.timepad.ru/event/676037. Начало в 11.00 по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 9А. (вт)
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