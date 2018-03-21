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Жители Старого Крюково побывали в Коралловом саду
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Жители Старого Крюково побывали в Коралловом саду 

Старое Крюково 3 часа назад
Фото: Старое Крюково
Посетители отделения реабилитации инвалидов филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» побывали в Московском аквариуме-океанариуме на Чистых прудах.
Как рассказали участники экскурсии, они посетили экспозицию «Коралловый сад» компании «Морской Аквариум на Чистых прудах» и получили бесценный опыт в области биологии, незабываемые ощущения и яркие впечатления на долгое время.
Побывав в океанариуме «Коралловый сад», зеленоградцы увидели в естественных условиях скатов, акул, осьминогов, и множество разнообразных видов рыб. Более 1000 разнообразных представителей морской и речной ихтиофауны, населяющих выросший за 10 лет коралловый риф.
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