На Новочеркасском бульваре участники мастер-класса создали весенние цветы

В подразделении КЦ им. Астахова по адресу Новочеркасский бульвар, д. 29, в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» прошел мастер-класс «Весенний цветок» в технике «айрис фолдинг».

Дети создали своими руками красивые сувениры, чтобы подарить их близким.

— Айрис фолдинг — это такая техника аппликации, когда изображение получается путем накладывания разноцветных полосок друг на друга под углом в виде спирали по определенному шаблону, — рассказала специалист по связям с общественностью КЦ Елена Саковец

Все участники мастер-класса работали с большим интересом и сделали очень красивые весенние цветы. (то)