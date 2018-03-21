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На Новочеркасском бульваре участники мастер-класса создали весенние цветы
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На Новочеркасском бульваре участники мастер-класса создали весенние цветы 

Управа района Марьино 45 минут назад
Фото: Алтуфьево
В подразделении КЦ им. Астахова по адресу Новочеркасский бульвар, д. 29, в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» прошел мастер-класс «Весенний цветок» в технике «айрис фолдинг».
Дети создали своими руками красивые сувениры, чтобы подарить их близким.
— Айрис фолдинг — это такая техника аппликации, когда изображение получается путем накладывания разноцветных полосок друг на друга под углом в виде спирали по определенному шаблону, — рассказала специалист по связям с общественностью КЦ Елена Саковец.
Все участники мастер-класса работали с большим интересом и сделали очень красивые весенние цветы. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Несколько станций Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки будут закрыты с 24 марта В районе Марьино проведут эксперимент с дорожными знаками Мастер-класс по изготовлению подарочной композиции из живых цветов прошел в ТЦСО «Марьино»
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