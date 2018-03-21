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В день выборов в Новогиреево впервые показали выставку «Мои соседи»
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В день выборов в Новогиреево впервые показали выставку «Мои соседи» 

Управа района Новогиреево 49 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Стенды выставки «Мои соседи» жители района Новогиреево увидели в школах, где располагались избирательные участки.
Выставка «Мои соседи» была инициирована ЦБС ВАО. За довольно короткий срок библиотеки Восточного округа сумели собрать информацию об интересных людях, проживающих в районе, и подготовить стенды, чтобы познакомить новогиреевцев друг с другом. Вся информация получена от новогиреевцев, которые захотели рассказать о том, какие замечательные и интересные личности живут рядом с нами, по соседству. Так, в помещении Технологического колледжа № 24 на Полимерной улице, жители района, пришедшие голосовать, увидели стенд, на котором были размещены фотографии и информация о шести жителях нашего района: художнике-карикатуристе Владимире Солдатове, Игоре Болгарине, Елене Ненароковой, Игоре Мурзенко, Григории Лущике и Елене Кругловой.
Фото — Александр Калугин.
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