В Надыме мошенники заработали на тюльпанах к 8 марта

Надыме мошенники обманам похитили у представителя индивидуального предпринимателя более 20 тыс. рублей.

На этот раз схему для заработка они выбрали не совсем обычную. В преддверии 8 марта злоумышленники приторговывали через интернет несуществующими тюльпанами.

В феврале этого года женщина решила организовать в городе розничную продажу тюльпанов к 8 марта. Для этого она нашла поставщиков цветов через интернет. В течение нескольких дней потерпевшая обсуждала с менеджерами по телефону условия покупки 1100 тюльпанов, подписала документы, необходимые для доставки заказа, и перевела 20 тыс. 790 рублей на расчетный счет фирмы. Сомнений относительно статуса компании у горожанки не возникло. Да и специалист фирмы был очень убедителен и на все вопросы отвечал со знанием дела.