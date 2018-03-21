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В Надыме мошенники заработали на тюльпанах к 8 марта
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В Надыме мошенники заработали на тюльпанах к 8 марта 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме мошенники обманам похитили у представителя индивидуального предпринимателя более 20 тыс. рублей.
На этот раз схему для заработка они выбрали не совсем обычную. В преддверии 8 марта злоумышленники приторговывали через интернет несуществующими тюльпанами.
В феврале этого года женщина решила организовать в городе розничную продажу тюльпанов к 8 марта. Для этого она нашла поставщиков цветов через интернет. В течение нескольких дней потерпевшая обсуждала с менеджерами по телефону условия покупки 1100 тюльпанов, подписала документы, необходимые для доставки заказа, и перевела 20 тыс. 790 рублей на расчетный счет фирмы. Сомнений относительно статуса компании у горожанки не возникло. Да и специалист фирмы был очень убедителен и на все вопросы отвечал со знанием дела.
5 марта, не дождавшись получения своего товара, заявительница безуспешно пыталась позвонить менеджеру фирмы, выяснила, что в транспортную компанию цветы никто не поставлял. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
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