Контейнер + дерево =?

Есть места, которые без растений в контейнерах никак не украсишь — например, замощённые площади, улицы городов, подоконники домов, крыши, балконы, террасы. В основном для этих целей используют летники — и это оправдано: яркое, обильное цветение всё лето, и не надо думать о том, что с ними делать зимой. Древесные растения в контейнерах не менее интересны, но распространены пока мало.

Древесные растения в контейнерах весьма интересны, но пока мало распространены

Древесные в контейнерах

Украсить штамбовыми розами или другими декоративными древесными растениями в контейнерах место рядом с домом — значит создать атмосферу мини-сада. Контейнерные растения, в отличие от высаженных в грунт, мобильны. Их можно передвигать, формируя разные композиции, включая в них не только растения, но и камни, и скульптуру.

При помощи деревьев в контейнерах можно создать рядом с домом мобильный мини-сад При потере декоративности растения можно убрать подальше с глаз и заменить другими. Например, деревца декоративного миндаля или форзиции во время цветения сказочно эффектны, но после отцветания ничем не примечательны. Нельзя сказать, что мода на деревья в контейнерах появилась недавно. Например, один из элементов барских усадеб прошлого — кадки с деревьями, и не только комнатными субтропическими (лимонами, кофе), но и с грушами, виноградом, абрикосами, персиками… В контейнерах можно выращивать относительно теплолюбивые виды — штамбовые розы, скумпию, пальмовидные клёны и другие, которые часто обмерзают до уровня снега. Зимой им необходим период покоя, поэтому в тёплом помещении их держать нельзя. В открытом грунте их укрывают на зиму, иногда это достаточно трудоёмко. С контейнером — проще. Можно положить его вместе с растением в готовую яму, не травмируя корни, убрать в прохладный, но не промерзающий подвал или гараж. В этом случае контейнер даёт возможность любоваться летом растениями, характерными для более южных зон.

Деревья в контейнерах — не редкость на улицах европейских городов

Особенно часто деревья в контейнерах можно увидеть на улицах европейских городов. Правда, обычно к каждому такому контейнеру подведена вода для автоматического полива, да и зимы тёплые — защищать от мороза растения не надо. Но не все растения хорошо переносят условия контейнерного выращивания. Если нет автоматического полива, то предпочтительнее засухо— и жароустойчивые виды, с компактной корневой системой, хорошо реагирующие на обрезку, которая поддерживает баланс между подземной и надземной частью растения. Это равновесие и подкормки помогают ему переносить необычные условия.

В контейнерах можно выращивать теплолюбивые засухо— и жароустойчивые виды

Всевозможные пряные — лаванды, тимьяны, засухоустойчивые карликовые кустарники и миниатюрные деревья, полученные благодаря прививке, прекрасно выглядят в контейнерах и хорошо выносят их условия. Одно время бытовало мнение, что комнатным растениям тоже нужна перемена обстановки и лучше летом их выносить на улицу. Однако уличные условия могут быть губительными для них. Резкая перемена температуры, освещённости приводит их к стрессу. Кроме того, некоторые растения даже на обычную перестановку или переворачивание горшка или кадки реагируют сбрасыванием бутонов (как лимон, к примеру).

Контейнеры

Для того чтобы убирать теплолюбивые виды на зиму и переносить их с места на место, лучше, чтобы контейнер был лёгким, пластиковым. Обычно используют два контейнера — внутренний, в котором растение и находится, и внешний — декоративное кашпо (керамическое, деревянное, глиняное и пр.).

Вид, объем и материал контейнера тоже имеют значение

Между этими двумя ёмкостями образуется воздушная прослойка, которая помогает предохранить корни растений от перегрева. Кроме того, при поливе лишняя влага сохраняется внутри. Имеет значение и цвет контейнера. Чёрные быстрее, чем белые, прогреваются в жаркую погоду, и у растений может наблюдаться температурный стресс. Форма контейнера тоже важна: в круглых у некоторых растений закручиваются корни на дне; чтобы избежать этого, рекомендуют использовать квадратные. Пересыхание кома земли — одна из проблем при выращивании растений в контейнерах. Чтобы уменьшить испарение влаги, землю мульчируют различными материалами — от россыпи мелких камней до сосновой коры и скорлупы кедровых орешков.

Ещё плюсы

Контейнеры могут оказаться полезными при выгонке растений. Осенью, посадив в контейнер сирень, форзицию, бобовник, хеномелес, надо дать им войти в стадию покоя, затем в декабре внести в дом и, создав условия хорошего освещения, тепла и полива, можно увидеть их цветущими. Некоторые растения пересадку переносят плохо — дубы, магнолии. Для последующей посадки на постоянное место их лучше выращивать в контейнерах.

Растения в контейнерах позволяют творчески подойти к созданию сада

Растения в контейнере дают возможность творчески подойти к процессу создания сада. Например, не всегда сразу представляешь себе композицию из купленных растений, не можешь увидеть, как они впишутся в садовое окружение. Контейнерные же деревья и кустарники можно переставлять так, как нравится, пока не добьёшься нужного эффекта, а уже после этого посадить в грунт.

Ассортимент

Кустарники часто отличаются ограниченным временем декоративности, за исключением тех сортов, у которых красивая листва или форма кроны. В контейнерах можно выращивать различные сорта бересклета Форчуна (Euonymus fortunei), барбариса Тунберга (Berberis thunbergii), карликовые формы можжевельников китайского (Juniperus chinensis) и чешуйчатого (J. squamata), кизильника горизонтального (Cotoneaster horizontalis), лапчатки кустарниковой (Potentilla fruticosa), спиреи японской (Spiraea japonica).

Без растений в контейнерах в некоторых случаях не обойтись

Плакучие формы лиственницы обыкновенной, японской, карликовые сорта ели обыкновенной, канадской, сербской, сосны горной, сортов туи западной — великолепное украшение для мощёных площадок. При условии постоянной обрезки декоративнолистные сорта дёрена белого (Cornus alba) 'Aurea', 'Spaethii', 'Elegantissima', клёна ясенелистного (Acer negundo) 'Variegatum' также можно включать в состав композиций. Оригинально выглядят миниатюрные привитые формы, особенно в сочетании с хвойными карликами. Их легче подобрать пропорционально размеру контейнера. Для этих целей подходят привитая форма можжевельника лежачего (Juniperus procumbens) 'Nana', лиственница европейская (Larix decidua) 'Repens', крушина ломкая (Rhamnus frangula) 'Asplenifolia'. Хороши различные сорта караганы древовидной (Caragana arborescens). Поэтому не стоит пренебрегать древесными растениями для посадки в контейнеры — ведь у них так много плюсов. Ирина Бондорина Вас также могут заинтересовать публикации:

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