Ещё
Полина Гагарина серьезно переживает за здоровье детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Полина Гагарина серьезно переживает за здоровье детей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Полина Гагарина воспитывает двоих детей — сына от первого брака и дочку от нынешнего мужа Дмитрия Исхакова, которую родила в прошлом году. Певица старается оградить своих детей от излишнего внимания общественности и почти не выкладывает их снимки в социальные сети. Отметим, что Полина до сих пор скрывает внешность младшей дочери, так как хочет уберечь наследницу от ненужной популярности.
Накануне Гагарина поделилась с поклонниками грустной новостью — ее семью одолел вирус. Сейчас дети певицы серьезно болеют и Гагарина все свое время старается проводить рядом с наследниками. Она надеется, что сын и дочка в скором времени пойдут на поправку. Полина призналась, что болезнь детей ее сильно вымотала.
«Пусть этот вирус отступит, особенно от моих детей и тогда я буду совершенно счастлива! Берегите здоровье, пейте витамины и даже, если кажется, что уже весна и потеплело, не раздевайтесь раньше времени! Просто наболело», — обратилась Полина к поклонникам. Подписчики певицы выразили надежду, что в скором времени дети Гагариной смогут выздороветь и пожелали, чтобы сама певица тщательно следила за своим здоровьем.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1739358616199379528_50918978"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Юлия Высоцкая показала соблазнительное фото в одной рубашке Старшая дочь Леонида Агутина поразила своей утонченной красотой Дочь Аллы Пугачевой превратилась в невесту и прошлась по подиуму под овации зрителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ202
Путин занялся «списком Собчак»66
Россия закрыла границу для грузов с Украины145
Пенсии россиян будут считать по-новому146
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение