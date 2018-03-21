Полина Гагарина серьезно переживает за здоровье детей

Полина Гагарина воспитывает двоих детей — сына от первого брака и дочку от нынешнего мужа Дмитрия Исхакова , которую родила в прошлом году. Певица старается оградить своих детей от излишнего внимания общественности и почти не выкладывает их снимки в социальные сети. Отметим, что Полина до сих пор скрывает внешность младшей дочери, так как хочет уберечь наследницу от ненужной популярности.

Накануне Гагарина поделилась с поклонниками грустной новостью — ее семью одолел вирус. Сейчас дети певицы серьезно болеют и Гагарина все свое время старается проводить рядом с наследниками. Она надеется, что сын и дочка в скором времени пойдут на поправку. Полина призналась, что болезнь детей ее сильно вымотала.

«Пусть этот вирус отступит, особенно от моих детей и тогда я буду совершенно счастлива! Берегите здоровье, пейте витамины и даже, если кажется, что уже весна и потеплело, не раздевайтесь раньше времени! Просто наболело», — обратилась Полина к поклонникам. Подписчики певицы выразили надежду, что в скором времени дети Гагариной смогут выздороветь и пожелали, чтобы сама певица тщательно следила за своим здоровьем.

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