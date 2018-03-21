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Более 1 тыс. московских медработников прошли зарубежные стажировки в течение 5 лет
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Более 1 тыс. московских медработников прошли зарубежные стажировки в течение 5 лет 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В течение пяти лет стажировки в зарубежных клиниках прошли более 1 тысячи медицинских работников Москвы, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.
«За последние пять лет стажировку прошли более 1 тысячи медицинских работников с таких странах как Израиль, Швейцария, Италия, Южная Корея, Германия, Бельгия, Мексика, Канада, Сингапур, Испания», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в 2017 году стажировки в зарубежных клиниках прошли 174 человека.
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