Более 1 тыс. московских медработников прошли зарубежные стажировки в течение 5 лет

В течение пяти лет стажировки в зарубежных клиниках прошли более 1 тысячи медицинских работников Москвы , сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова Швейцария, Италия, Южная Корея, Германия, Бельгия, Мексика, Канада, Сингапур, «За последние пять лет стажировку прошли более 1 тысячи медицинских работников с таких странах как Израиль Испания », — говорится в сообщении. В материале отмечается, что в 2017 году стажировки в зарубежных клиниках прошли 174 человека.