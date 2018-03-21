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Обучающие семинары для поставщиков продолжат проводить в Подмосковье
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Обучающие семинары для поставщиков продолжат проводить в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Правительство Подмосковья и компания METRO продолжат проводить обучающие семинары по продвижению продукции в торговых сетях для поставщиков, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
«Мы с METRO проводили несколько обучающих семинаров, это формат, в котором мы рассказываем предпринимателю, что необходимо сделать, чтобы пользоваться спросом в разных торговых сетях. Мы в этом году продолжим это делать совместно с нашими партнерами», — сказал Буцаев журналистам.
Он отметил, что власти региона продолжают переговоры с компанией по расширению пула подмосковных поставщиков.
«Активно обсуждаем с METRO возможности продвижения наших сельхозпроизводителей. В настоящий момент уже большое количество наших предприятий работает с METRO и поставляет им свою продукцию», — заключил Буцаев.
В среду в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске открылась специализированная выставка METRO EXPO — 2018, которая будет проходить до 23 марта. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. В рамках METRO EXPO запланировано более 500 мероприятий.
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