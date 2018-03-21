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Дефицит продовольствия в РФ могут почти полностью закрыть за 3–5 лет
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Дефицит продовольствия в РФ могут почти полностью закрыть за 3–5 лет 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Российские производители практически полностью закроют дефицит продовольствия в РФ в течение 3-5 лет, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
«У нас есть решимость насыщать по всем направлениям собственный рынок. У нас есть понимание, что еще 3-5 лет, и мы на 90% закроем весь дефицит продовольствия. Вопросы импортозамещения решатся практически на 100%», — сказал Ткачев в ходе открытия выставки METRO EXPO — 2018 в Красногорске.
Он отметил, что Россия никогда не была так близка к насыщению рынка собственными продуктами питания.
«Потребитель ждет наши товары — экологически чистые, полезные, приемлемые по цене. Это наша общая российская победа», — заключил Ткачев.
Выставка METRO EXPO будет проходить до 23 марта в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Общая площадь экспозиции составляет около 21 тысячи квадратных метров. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. Также на METRO EXPO пройдет более 500 мероприятий.
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