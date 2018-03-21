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Доля малого бизнеса в Подмосковье достигает 32%
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Появились слухи об уходе Лаврова

Доля малого бизнеса в Подмосковье достигает 32% 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Московской области доля малого бизнеса превышает 30%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Для нас и Сбербанк и Metro являются нашими стратегическими партнерами, наши крупнейшие налогоплательщики. Но что делает им особую честь, они дают дорогу огромному количеству малого бизнеса. Сегодня доля малого бизнеса в Подмосковье — 30-32%», — сказал Воробьев в ходе открытия выставки METRO EXPO.
Он отметил, что при этом объем малого бизнеса растет.
Выставка METRO EXPO будет проходить до 23 марта в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Общая площадь экспозиции составляет около 21 тысячи квадратных метров. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. Также на METRO EXPO пройдет более 500 мероприятий.
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