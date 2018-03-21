Доля малого бизнеса в Подмосковье достигает 32%

«Для нас и Сбербанк и Metro являются нашими стратегическими партнерами, наши крупнейшие налогоплательщики. Но что делает им особую честь, они дают дорогу огромному количеству малого бизнеса. Сегодня доля малого бизнеса в Подмосковье — 30-32%», — сказал Воробьев в ходе открытия выставки METRO EXPO.

Он отметил, что при этом объем малого бизнеса растет.