На весенний концерт приглашают меломанов из Войковского

Весенний концерт устроят для жителей Войковского района в воскресенье, 25 марта. Программу «Грёзы любви» подготовила библиотека №21 на улице Клары Цеткин.

— Расцвести и согреться нашей душе помогут воздушные и яркие произведения Листа и Рахманинова в исполнении неповторимой Валентины Матюшко — лауреата международных конкурсов и фестивалей, — сообщили в администрации культурного учреждения.

Концерт состоится в Центральной библиотеке №21 по адресу: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. Начало в 15.00. (жм)