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На весенний концерт приглашают меломанов из Войковского
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На весенний концерт приглашают меломанов из Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Весенний концерт устроят для жителей Войковского района в воскресенье, 25 марта. Программу «Грёзы любви» подготовила библиотека №21 на улице Клары Цеткин.
— Расцвести и согреться нашей душе помогут воздушные и яркие произведения Листа и Рахманинова в исполнении неповторимой Валентины Матюшко — лауреата международных конкурсов и фестивалей, — сообщили в администрации культурного учреждения.
Концерт состоится в Центральной библиотеке №21 по адресу: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. Начало в 15.00. (жм)
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