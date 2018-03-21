Школьники из Войковского продемонстрировали знания иностранных языков

Предметная неделя иностранных языков проводится в школе №1250 на Ленинградском шоссе с 19 по 23 марта. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, стартовала она с «веселых перемен»: так, перед первым уроком учащиеся начальной школы выполняли утреннюю зарядку под песню на английском и, зарядившись бодростью и оптимизмом, продолжали обучение.

— Учителя английского и французского языка проводили на переменах игру «Treasure hunting» в 7-8 классах: целью было найти сокровища, следуя инструкциям, написанным на английском и французском языках, — рассказали в школе. — Во время прохождения по маршрутному листу дети посетили грот веселого Роджера и родник «Йо-хо-хо».

Целью игр было разгадывание кроссвордов на английском языке, также необходимо было продемонстрировать творческий подход к изучению языка. (жм)