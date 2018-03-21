В Орле бизнесмены помогут студентам определиться с карьерой 

Орловский госуниверститет имени Тургенева реализует проект «Твоя карьера в регионе», направленный на содействие трудоустройству студентов.
Целью программы является помощь в карьерной ориентации и повышение профессионального уровня студентов и выпускников вуза.
Ежегодно в рамках проекта проходят мастер-классы, тренинги, направленные на профессиональный рост молодёжи и раскрытие творческого потенциала студентов. В них принимают участие психологи и бизнесмены, которые помогают выпускникам определиться с выбором профессии.
Новая серия тренингов стартовала в Орле в марте, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Один из них провела руководитель компаний «Кованый стиль» и «АртПарк», депутат Государственной Думы ФС РФ 6 созыва Наталья Афонина. Темой занятия стала «Стратегия личной эффективности и самореализации».
Мастер-классы от проекта «Твоя карьера в регионе» продолжаются. С графиком встреч можно ознакомиться на сайте опорного вуза: http://oreluniver.ru/career2/seminars.
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