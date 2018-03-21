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Будем оказывать поддержку самым полезным проектам ‐ Воробьев
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Будем оказывать поддержку самым полезным проектам ‐ Воробьев 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии выставки METRO EXPO 2018.
Хочу пожелать малому, среднему бизнесу процветания. Мы максимально будем оказывать поддержку самым полезным проектам
— Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что на данный момент доля малого бизнеса в Подмосковье составляет 30–32%.
Для нас и Сбербанк и Metro являются нашими стратегическими партнерами, наши крупнейшие налогоплательщики. Но что делает им особую честь, они дают дорогу огромному количеству малого бизнеса
— Андрей Воробьев.
Выставка METRO EXPO проходит в Красногорске. Общая площадь экспозиции составляет порядка 21 тысячи квадратных метров. Выставка продлится до 23 марта. Она призвана создать коммуникационную платформу для взаимодействия ключевых игроков рынка — представителей малого и среднего бизнеса, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ, независимых ассоциаций при поддержке компании METRO. Это ежегодное профессиональное мероприятие. METRO EXPO совмещает не только элементы экспозиции с представленным товарным ассортиментом, но и транслирует уникальные
бизнес-знания
и технологии.
Выставка рассчитана на 20 тысяч уникальных посетителей. В рамках выставки пройдут более 750 форумов и тренингов, семинаров, обучающих программ. Кроме того, в программе мероприятия — анализ ключевых показателей рынка ритейла, вводные по административным вопросам и юридические консультации, шоу и  мастер-классы
На выставке представлено более 4 тысяч эксклюзивных предложений товаров от крупных поставщиков на более
350-ти  стендах
компаний-участников
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