Будем оказывать поддержку самым полезным проектам ‐ Воробьев

Хочу пожелать малому, среднему бизнесу процветания. Мы максимально будем оказывать поддержку самым полезным проектам

— Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что на данный момент доля малого бизнеса в Подмосковье составляет 30–32%.

Для нас и Сбербанк и Metro являются нашими стратегическими партнерами, наши крупнейшие налогоплательщики. Но что делает им особую честь, они дают дорогу огромному количеству малого бизнеса

— Андрей Воробьев.

Выставка METRO EXPO проходит в Красногорске . Общая площадь экспозиции составляет порядка 21 тысячи квадратных метров. Выставка продлится до 23 марта. Она призвана создать коммуникационную платформу для взаимодействия ключевых игроков рынка — представителей малого и среднего бизнеса, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ, независимых ассоциаций при поддержке компании METRO. Это ежегодное профессиональное мероприятие. METRO EXPO совмещает не только элементы экспозиции с представленным товарным ассортиментом, но и транслирует уникальные

бизнес-знания

и технологии.

Выставка рассчитана на 20 тысяч уникальных посетителей. В рамках выставки пройдут более 750 форумов и тренингов, семинаров, обучающих программ. Кроме того, в программе мероприятия — анализ ключевых показателей рынка ритейла, вводные по административным вопросам и юридические консультации, шоу и мастер-классы

На выставке представлено более 4 тысяч эксклюзивных предложений товаров от крупных поставщиков на более

350-ти стендах

компаний-участников