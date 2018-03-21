Челябинцам предлагают примерить скафандр и пережить свободное падение

C 29 марта в «Гагарин парк» начнет работать выставка «Космодрайв». Посетителей приглашают примерить скафандр, ощутить свободное падение, починить космическую станцию и взлететь на ракете. Интерактивные приключения обещают эффект максимального погружения, а «отправиться в космос» можно всей семьей. Всего для гостей подготовили 20 тренажеров и симуляторов смешанной и виртуально реальности и 37 необычных экспонатов.

— На выставке вас ждут космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких, симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, взлет на ракете с в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру, знакомства с пришельцами, экскурсия по МКС, прямое общение с космонавтами с орбиты, посещение плазмокомнаты и даже управление луноходом! — сообщили организаторы.

Выставка продлится до 13 мая. Остальные подробности можете узнать в группе.