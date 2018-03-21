Фестиваль «Люди как люди» организуют в психолого-педагогическом университете

Фестиваль «Люди как люди» 2 апреля состоится в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Мероприятие посвятят Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. главной целью фестиваля станет информирование о том, как можно помочь с такой особенностью адаптироваться к социальной среде.

— Статистика свидетельствует о том, что количество человек с аутизмом возрастает. На сегодняшний день это один из 68 детей, — поделились в пресс-службе учебного заведения.

Отметим, что в рамках фестиваля все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах и посетить благотворительные выставки.