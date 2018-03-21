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Фестиваль «Люди как люди» организуют в психолого-педагогическом университете
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Фестиваль «Люди как люди» организуют в психолого-педагогическом университете 

Управа района Мещанский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Фестиваль «Люди как люди» 2 апреля состоится в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
Мероприятие посвятят Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. главной целью фестиваля станет информирование о том, как можно помочь с такой особенностью адаптироваться к социальной среде.
— Статистика свидетельствует о том, что количество человек с аутизмом возрастает. На сегодняшний день это один из 68 детей, — поделились в пресс-службе учебного заведения.
Отметим, что в рамках фестиваля все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах и посетить благотворительные выставки.
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