В столице региона пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

В четверг, 22 марта, центр занятости населения г. о. Самара , при поддержке министерства труда , занятости и миграционной политики региона, проводит ярмарку вакансий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистации. Мероприятие пройдет во Дворце творчества г. о. Самара по адресу: проспект Кирова, 145. Гостей здесь будут ждать завтра с 11 до 14 часов.

На ярмарке вакансий соискателей будут ждать не только встречи с представителями более полусотни предприятий Самары и Волжского района области, но и возможность пройти собеседование по Скайпу с HR-менеджерами организаций, предлагающих работу вахтовым методом. Посетителей также ждут консультации по профориентации, психологии, самозанятости и временному трудоустройству. Специалисты помогут подобрать подходящую вакансию людям, которые находятся в поиске работы, из базы центра занятости. В программе запланированы мастер-классы как для соискателей, так и для работодателей.

Вход на ярмарку будет свободным, а услуги центра занятости — бесплатными.