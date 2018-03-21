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В столице региона пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
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В столице региона пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 

ТРК Губерния 4 часа назад
В четверг, 22 марта, центр занятости населения г. о. Самара, при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики региона, проводит ярмарку вакансий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистации. Мероприятие пройдет во Дворце творчества г. о. Самара по адресу: проспект Кирова, 145. Гостей здесь будут ждать завтра с 11 до 14 часов.
На ярмарке вакансий соискателей будут ждать не только встречи с представителями более полусотни предприятий Самары и Волжского района области, но и возможность пройти собеседование по Скайпу с HR-менеджерами организаций, предлагающих работу вахтовым методом. Посетителей также ждут консультации по профориентации, психологии, самозанятости и временному трудоустройству. Специалисты помогут подобрать подходящую вакансию людям, которые находятся в поиске работы, из базы центра занятости. В программе запланированы мастер-классы как для соискателей, так и для работодателей.
Вход на ярмарку будет свободным, а услуги центра занятости — бесплатными.
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