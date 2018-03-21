Внешность обманчива: «безобидные» растения, которые не стоит сажать на даче

С наступлением весны каждый дачник определяется с выбором саженцев, а эксперты предупреждают от каких растений лучше сразу отказаться. Эти представители флоры выглядят прекрасно, но являют собой опасность для здоровья человека.

Лютик Это растение может принести серьезное раздражение слизистых даже от поверхностного контакта. Если после касания к лютику прикоснуться к своим глазам, есть вероятность получить проблемы со зрением, а если съесть это растение, организм получит более серьезные травмы. Подснежник Данные представители флоры являются красивыми и безобидными цветами, если на них просто смотреть. Если же соцветие подснежника попадет в организм, это может сопровождаться тошнотой и рвотой, а также есть вероятность спровоцировать болезни почек. Бузина Некоторые народы приписывают ягодам бузины едва ли не магические свойства, однако не все ее разновидности могут быть безопасны для человека. Когда черная бузина обладает приятным вкусом, красная может спровоцировать сильную диарею. Наперстянка Это необычное и красивое растение весьма распространено в Скандинавии, но там к нему относятся с опаской. Дело в том, что яркие цветы содержат опасные вещества, которые негативно влияют на сердце и даже могут привести к его остановке. Поэтому выращивать наперстянку на своей даче не рекомендуется, особенно если там проживают домашние питомцы.

Ландыш Это растение запоминается ярким ароматом и нежными цветами, но ландыш сам по себе весьма токсичен для человека. При попадании непосредственно в организм указанный цветок провоцирует сильную тошноту, а также вызывает диарею и замедляет сердцебиение. Клещевина Касторовое масло добывают именно из этого растения, но до термической обработки оно крайне опасно для человека. Клещевина очень токсична, а семена в ярких и пушистых шариках при попадании непосредственно в организм способны провоцировать существенные повреждения печени и почек. Безвременник Прекрасные лиловые цветы безвременника так и норовят попасть на клумбу, но высаживать их крайне опасно. Особенно смертельными являются семена этого растения, поэтому с ними стоит быть крайне осторожными.