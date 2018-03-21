В Ботаническом саду начал раскрываться «Дьявольский язык», который испускает трупный запах

В Ботаническом саду УрО РАН появился бутон у «Дьявольского языка», который издаёт трупный запах. Его цветение продлится всего 2 недели. Само соцветие тёмно-фиолетового цвета с тёмными и светлыми оливковыми пятнами, которые напоминают кожу змеи.

— Аморфофаллус коньяк — выходец из Юго-Восточной Азии, Китая и с Корейского полуострова. Местное население называет его кониаку. Еще его называют змеиная пальма, трупный цветок, коньяковый цветок, лилия Вуду, желатиновый цветок, вонючий плод, — рассказала Е1.RU заведующая оранжерейным комплексом Марина Завьялова.

По словам Марины Завьяловой, людей этот зловонный трупный запах может отпугнуть, но он ничуть не раздражает насекомых-опылителей.

Аморфофаллус коньяк не единственный жутковатый цветок в оранжереях Ботанического сада. Ещё там растёт такка Шантрье, напоминающий крылья летучей мыши. За это его называют чёрный «цветок дьявола».