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В Якутске пройдет фестиваль японской культуры «Мацури»
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В Якутске пройдет фестиваль японской культуры «Мацури» 

ТАСС 2 часа назад
ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Фестиваль японской культуры «Мацури» пройдет в Якутске 22-23 мая при поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.
"Инициатором является японская сторона. Мы эту идею поддержали. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов по икебане, оригами, каллиграфии, презентации чайной церемонии. Ожидается выступление японских артистов, конкурс косплея, дегустация блюд от японского повара, проведение фестиваля японского кино", — рассказал Васильев.
Он отметил, что договоренностей о проведении фестиваля стороны достигли во время визита в республику делегации Генерального консульства Японии в Хабаровске в составе вице-консула по культуре и образованию Эйко Мацумото и консула по безопасности Юки Конно в начале марта.
В частности, во время визита стороны обсудили основные направления сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Японией. Среди уже реализуемых проектов с участием японских инвесторов — строительство тепличного комплекса «Саюри», ветропарка на севере республики. Кроме того, идет межрегиональное взаимодействие в области образования, науки, подготовки кадров, новых информационных технологий.
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