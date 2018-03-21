В Якутске пройдет фестиваль японской культуры «Мацури»

ЯКУТСК , 21 марта. / ТАСС /. Фестиваль японской культуры «Мацури» пройдет в Якутске 22-23 мая при поддержке Генерального консульства Японии Хабаровске . Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.

"Инициатором является японская сторона. Мы эту идею поддержали. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов по икебане, оригами, каллиграфии, презентации чайной церемонии. Ожидается выступление японских артистов, конкурс косплея, дегустация блюд от японского повара, проведение фестиваля японского кино", — рассказал Васильев.

Он отметил, что договоренностей о проведении фестиваля стороны достигли во время визита в республику делегации Генерального консульства Японии в Хабаровске в составе вице-консула по культуре и образованию Эйко Мацумото и консула по безопасности Юки Конно в начале марта.