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В России изобрели детектор определения подлинности бриллиантов
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В России изобрели детектор определения подлинности бриллиантов 

Мир24 3 часа назад
Российские специалисты показали первый серийный отечественный прибор, который помогает идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Алроса».
Как сообщается, прибор получил название Alrosa Diamond Inspector. Он способен выявлять бриллианты из природных алмазов, из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов, такие какфианиты, муссаниты и другие.
Вместе с тем устройство позволяет анализировать не только отдельные бриллианты, но и бриллианты в ювелирных изделиях. Высокая надежность проверки достигается использованием сразу трех оптических методов детекции.
Alrosa Diamond Inspector — совместная разработка компании «Алроса» и ученых из ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ). Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие ООО «Алмазный научно-технологический центр». Напомним, 13 марта на аукционе в Бельгии за $40 млн был продан один из самых крупных алмазов в мире. Камень в 910 карат получил название «Легенда Лесото».
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