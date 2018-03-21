В России изобрели детектор определения подлинности бриллиантов

Российские специалисты показали первый серийный отечественный прибор, который помогает идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Алроса»

Как сообщается, прибор получил название Alrosa Diamond Inspector. Он способен выявлять бриллианты из природных алмазов, из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов, такие какфианиты, муссаниты и другие.

Вместе с тем устройство позволяет анализировать не только отдельные бриллианты, но и бриллианты в ювелирных изделиях. Высокая надежность проверки достигается использованием сразу трех оптических методов детекции.

Alrosa Diamond Inspector — совместная разработка компании «Алроса» и ученых из ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ). Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие ООО «Алмазный научно-технологический центр». Напомним, 13 марта на аукционе в Бельгии за $40 млн был продан один из самых крупных алмазов в мире. Камень в 910 карат получил название «Легенда Лесото».

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