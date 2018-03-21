Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Красноярске

Открытие фестиваля состоится 23 марта в 19.00 в красноярском Доме кино. Зрителям покажут французский полнометражный мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», который в широкий прокат выйдет только 5 апреля.

В программе фестиваля — показы лучших российских и зарубежных анимационных фильмов последних лет, в том числе и тех, которые в 2016-2017 получили призы престижных кинофестивалей. Состоятся и встречи с создателями мультфильмов, и мастер-классы, и выставки.

1 апреля фестиваль закроется, но не закончится. С 1 по 8 апреля в 15 городах и посёлках Красноярского края эхом фестиваля пройдут показы современной российской анимации. Эту акцию Большой фестиваль мультфильмов организует при участии компании «Енисей кино».

С программой фестиваля и расписанием мероприятий можно познакомиться на сайтах красноярских кинотеатров.