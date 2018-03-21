Россельхознадзор в Шереметьево пресек ввоз зараженного личи в багаже пассажира из Вьетнама 

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям на пассажирском терминале Международного аэропорта Шереметьево, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама, были обнаружены признаки заражения личи свежей карантинным объектом, отсутствующим на территории Евразийского экономического союза, а именно восточной фруктовой мухой. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные экзотические фрукты уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключается в материале.