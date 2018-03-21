Весенние сельскохозяйственные работы в Китае

Пекин, 20 марта / Синьхуа / — На фото — фермеры в разных районах Китая на весенних сельскохозяственных работах. Фотографии Синьхуа

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры в разных районах Китая на весенних сельскохозяственных работах. Фотографии Синьхуа

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры в разных районах Китая на весенних сельскохозяственных работах. Фотографии Синьхуа

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры в разных районах Китая на весенних сельскохозяственных работах. Фотографии Синьхуа

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры в разных районах Китая на весенних сельскохозяственных работах. Фотографии Синьхуа

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры в разных районах Китая на весенних сельскохозяственных работах. Фотографии Синьхуа