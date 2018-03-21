Весенние поля в Гуанси-Чжуанском АР 

Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Напо, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние поля в различных районах Гуанси-Чжуанского АР /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь