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Четыре марки с изображением сортов сирени селекции Л. Колесникова вышли в почтовое обращение
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Четыре марки с изображением сортов сирени селекции Л. Колесникова вышли в почтовое обращение 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«21 марта в почтовое обращение вышли четыре марки, посвященные сортам сирени селекции Л. Колесникова. На почтовых марках изображены сорта сирени «Гортензия», «Надежда», «Красавица Москвы» и «Джамбул», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что размер почтовых марок составляет 36,5 мм на 29 мм, номинал — 30 руб., тираж — по 110 тыс. экземпляров каждая.
Л. Колесников — советский селекционер-самоучка, создатель нескольких сотен сортов сирени, многие из которых стали популярными не только в СССР, но и в других странах. Благодаря Л. Колесникову в мире возникло понятие «русская сирень». Сирень его селекции растет в ботанических садах многих стран мира.
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