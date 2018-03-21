Четыре марки с изображением сортов сирени селекции Л. Колесникова вышли в почтовое обращение

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«21 марта в почтовое обращение вышли четыре марки, посвященные сортам сирени селекции Л. Колесникова. На почтовых марках изображены сорта сирени «Гортензия», «Надежда», «Красавица Москвы» и «Джамбул», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что размер почтовых марок составляет 36,5 мм на 29 мм, номинал — 30 руб., тираж — по 110 тыс. экземпляров каждая.

Л. Колесников — советский селекционер-самоучка, создатель нескольких сотен сортов сирени, многие из которых стали популярными не только в СССР, но и в других странах. Благодаря Л. Колесникову в мире возникло понятие «русская сирень». Сирень его селекции растет в ботанических садах многих стран мира.