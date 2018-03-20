Зоозащитники пытаются закрыть выставку кошек в Воронеже

В одном из торговых центров города зрителям предлагают полюбоваться не совсем здоровыми животными. Съёмочная группа «Вести-Воронеж» посетила выставку кошек, на которую пожаловались местные активисты и убедилась, что на коже нескольких экземпляров имеются следы порезов. Они появились, вероятно, в процессе превращения обычных дворовых животных в породистых «сфинксов». Отрастающий на бесшерстной породе мех и ссадины выдают последствия бритья. Глаза у части питомцев явно воспалены, у других — раны на голове и ушах. Животные явно в стрессе от потока посетителей: некоторые забиваются под лавки и в домики, не реагируют ни на шум, ни на прикосновения, а какие-то особи даже проявляют агрессию. Зоозащитница Елена Соломатина — одна из тех, кто забил тревогу: — В очень плохом состоянии шерсть. Практически у всех животных подтекают глаза. Это есть сигнал о том, что они не здоровы. Действительно, очень жалко стало. Мы даже не трогали их, потому что видели, когда дети их трогали… они отворачивались. Было ужасно смотреть на все это.

Организаторы зоовыставки уверяют, в городах, где побывала экспозиция, посетители не жаловались. Директор по маркетингу выставки кошек Алиса Гобец уверяет, что зоозащитники зря волнуются о животных: — Все они у нас проходят обязательный карантин, то есть вакцинацию. На каждую кошечку заводится паспорт. Все меры по уходу осуществляются. И только после того, как убеждаемся, что она абсолютно здорова, мы ее выставляем. То есть, никаких больных животных мы никогда на выставку не выставляем. А вот воронежцы обратились и к зоозащитникам, и в региональное управление ветеринарии. Специалисты уже провели исследования на самые распространенные кошачие заболевания, но ничего не обнаружили. Ветеринары пообещали, что выставка останется под их особым контролем вплоть до отъезда из Воронежа. Выяснять, почему здоровые по документам кошки так плохо выглядят, по сути, некому. Изъять их у владельцев, как того требуют зоозащитники, тоже нельзя. Активисты планируют устраивать одиночные пикеты у входа на выставку, и отговаривать воронежцев от её посещения.