Ещё
Зоозащитники пытаются закрыть выставку кошек в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зоозащитники пытаются закрыть выставку кошек в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В одном из торговых центров города зрителям предлагают полюбоваться не совсем здоровыми животными. Съёмочная группа «Вести-Воронеж» посетила выставку кошек, на которую пожаловались местные активисты и убедилась, что на коже нескольких экземпляров имеются следы порезов. Они появились, вероятно, в процессе превращения обычных дворовых животных в породистых «сфинксов». Отрастающий на бесшерстной породе мех и ссадины выдают последствия бритья. Глаза у части питомцев явно воспалены, у других — раны на голове и ушах. Животные явно в стрессе от потока посетителей: некоторые забиваются под лавки и в домики, не реагируют ни на шум, ни на прикосновения, а какие-то особи даже проявляют агрессию. Зоозащитница Елена Соломатина — одна из тех, кто забил тревогу: — В очень плохом состоянии шерсть. Практически у всех животных подтекают глаза. Это есть сигнал о том, что они не здоровы. Действительно, очень жалко стало. Мы даже не трогали их, потому что видели, когда дети их трогали… они отворачивались. Было ужасно смотреть на все это.
Организаторы зоовыставки уверяют, в городах, где побывала экспозиция, посетители не жаловались. Директор по маркетингу выставки кошек Алиса Гобец уверяет, что зоозащитники зря волнуются о животных: — Все они у нас проходят обязательный карантин, то есть вакцинацию. На каждую кошечку заводится паспорт. Все меры по уходу осуществляются. И только после того, как убеждаемся, что она абсолютно здорова, мы ее выставляем. То есть, никаких больных животных мы никогда на выставку не выставляем. А вот воронежцы обратились и к зоозащитникам, и в региональное управление ветеринарии. Специалисты уже провели исследования на самые распространенные кошачие заболевания, но ничего не обнаружили. Ветеринары пообещали, что выставка останется под их особым контролем вплоть до отъезда из Воронежа. Выяснять, почему здоровые по документам кошки так плохо выглядят, по сути, некому. Изъять их у владельцев, как того требуют зоозащитники, тоже нельзя. Активисты планируют устраивать одиночные пикеты у входа на выставку, и отговаривать воронежцев от её посещения.
Вести Воронеж: последние новости
Воронежцев бесплатно научат правильно искать работу Силовики рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом на воронежской трассе В Воронеже массовое ДТП с 2 «ПАЗами» спровоцировало пробку на Северном мосту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля32
Отец Литвиненко назвал убийцу сына140
Россияне приготовились затянуть пояса395
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение