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Студенты в Беларуси отметили Навруз фестивалем культур
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Студенты в Беларуси отметили Навруз фестивалем культур 

Мир24 2 часа назад
Минск отмечает Навруз-байрам. В главном техническом вузе Беларуси открылся тематический фестиваль, передает телеканал «МИР 24».
В коридорах Белорусского национального технического университета развернулась выставка, посвященная персидской культуре. Погружение происходит полное. В вузе звучат национальные мелодии, накрыты праздничные столы, представлены картины, книги и предметы быта. Над экспозицией работали студенты из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана. Всего в вузе обучаются более тысячи юношей и девушек из мусульманских стран. «Традиции, научные связи, культурная программа и спортивные соревнования интересны и для белорусских студентов, и для студентов из зарубежных стран. Такие фестивали проходят всегда очень познавательно. У каждого народа есть своя методика приготовления пищи, изготовления украшений. Когда сравниваешь эту методику, выходит, что ее можно применить и в учебном процессе. Тут очень большая познавательная сторона», — говорит первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина.
«Хочу поблагодарить организаторов этой выставки. Здесь собраны символические вещи, экспонаты, которые отражают искусство деревень древнего Ирана. Поздравить всех, кто отмечает Навруз», — сказал заместитель главы миссии Исламской Республики Иран в Беларуси Аббас Эскандари.
Также в вузе пройдет международный круглый стол. Студенты поговорят о ценностях евразийской культуры.
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