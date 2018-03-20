Студенты в Беларуси отметили Навруз фестивалем культур

Минск отмечает Навруз-байрам. В главном техническом вузе Беларуси открылся тематический фестиваль, передает телеканал «МИР 24».

Таджикистана, Туркменистана и В коридорах Белорусского национального технического университета развернулась выставка, посвященная персидской культуре. Погружение происходит полное. В вузе звучат национальные мелодии, накрыты праздничные столы, представлены картины, книги и предметы быта. Над экспозицией работали студенты из Казахстана Ирана . Всего в вузе обучаются более тысячи юношей и девушек из мусульманских стран. «Традиции, научные связи, культурная программа и спортивные соревнования интересны и для белорусских студентов, и для студентов из зарубежных стран. Такие фестивали проходят всегда очень познавательно. У каждого народа есть своя методика приготовления пищи, изготовления украшений. Когда сравниваешь эту методику, выходит, что ее можно применить и в учебном процессе. Тут очень большая познавательная сторона», — говорит первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина.

«Хочу поблагодарить организаторов этой выставки. Здесь собраны символические вещи, экспонаты, которые отражают искусство деревень древнего Ирана. Поздравить всех, кто отмечает Навруз», — сказал заместитель главы миссии Исламской Республики Иран в Беларуси Аббас Эскандари.

Также в вузе пройдет международный круглый стол. Студенты поговорят о ценностях евразийской культуры.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM