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Пять школ и восемь детских садов откроются в Поморье к 2020 году
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Пять школ и восемь детских садов откроются в Поморье к 2020 году 

29.ru 3 часа назад
Фото: 29.ru
Постройка новых образовательных учреждений создаст 1760 новых мест для маленьких северян. Об этом сообщил на заседании правительства области министр образования и науки Сергей Котлов.
На строительство школ из федерального бюджета будет направлено более 1,1 миллиарда рублей — средства направят в регион по соглашению с Министерством образования и науки РФ.
Среди проектов для дошкольников — продолжение строительства детского сада на 60 мест в архангельском посёлке Турдеевск. На этот объект из областного и городского бюджетов выделено около 60 миллионов рублей. Новые садики достроят для малышей Катунино и посёлка Каменка Мезенского района. Запланировано построить детские сады на 280 мест в округе «Майская горка» и сада в Соломбальском округе.
Кроме того, в следующем году суждено сбыться созидательным планам жителей посёлка Катунино Приморского района. Сейчас там продолжают возведение нового здания для малышей на 120 мест. Строится новое дошкольное учреждение и в посёлке Каменка Мезенского района.
На сегодня, по информации правительства области, более 76 процентов детей в возрасте от полутора до трёх лет уже обеспечены местами в детских садах.
Архангельская область вошла в несколько федеральных программ по строительству образовательных учреждений. С 2018 по 2020 годы планируется построить пять школ и восемь детских садов. В ближайшее время будет сформирован перечь муниципалитетов, в которых развернутся строительные работы, — отметил министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.
В планах «образовательные» стройки в Северодвинске, Котласе и Пинежском районе.
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