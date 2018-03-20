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Выставка «Мои соседи» ждет косино-ухтомцев
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Выставка «Мои соседи» ждет косино-ухтомцев 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В это воскресенье, 18 марта, открылась новая выставка «Мои соседи». Основной целью проекта стало желание познакомиться с нашими соседями, а по совместительству — Героями и ветеранами России, заслуженными спортсменами и учеными, профессионалами своего дела, известными певцами или артистами и просто интересными и уникальными людьми.
Для этого были собраны и сделаны их портреты с небольшими биографиями, которые заняли свое почетное место в спортивных и досуговых центров и помещениях школ Косино-Ухтомского района.
Выставка создана по инициативе жителей района и воплощена в жизнь благодаря усилиям библиотек Восточно административного округа.
В день открытия большое количество жителей района пришли посмотреть на тех, кто живет по соседству. Посетители смогли не только посмотреть портреты, но и познакомиться вживую с «оригиналом», ведь и герои этой выставки также находились здесь. Так, в помещении школы №2036 (ул. Рудневка, д. 10) вы могли пообщаться с Ильей Терешенковым, руководителем Военно-спортивного клуба «Рысь». Там же был и Андрей Майстренко, заведующий терапевтическим отделением №3 ГБУЗ ГП №66 Филиал №1 ДЗМ (поликлиника №78). Он с удовольствием фотографировался со своими коллегами на фоне портретов. А в помещении школы №2031 Алевтина Курбатова, руководитель семейного клуба «Очаг» при ГБУ «СДЦ „Триумф“, позировала недалеко от своего изображения вместе с Ириной Кувшиновой, руководителем ГБУ „СДЦ „Триумф“.
Выставка все еще работает, и если вы упустили возможность познакомиться с ней в день открытия, не расстраивайтесь. Вы все еще можете посетить необычную выставку в любой обычный день.
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