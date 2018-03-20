Российские издатели примут участие в работе Международной ярмарки детской книги в Болонье

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Российская делегация издателей и художников-иллюстраторов примет участие в работе крупнейшей Международной выставки детской книги в Болонье. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспечати

"Ведущая международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства Fiera Del Libro per Ragazzi в этом году откроет свои двери в Болонье с 26 по 29 марта, — рассказали в пресс-службе. — Этой весной на национальном стенде России будут представлены книги известных московских, санкт-петербургских, региональных издательств и традиционная выставка иллюстраций художников-графиков".

Посетители ярмарки познакомятся с новинками издательств «Арт Волхонка», «Детская литература», «Лабиринт», «Пешком в историю» и других.

О программе

На российском стенде будет представлена акция «Дарите книгу с любовью», которую проводит Российская государственная детская библиотека совместно с ассоциацией «Растим читателя». Руководитель издательства РОСМЭН Борис Кузнецов презентует конкурс «Новая детская книга», глава издательства «Эгмонт-Россия» Лев Елин представит серию книг современных российских авторов «Пестрый квадрат».

В дни ярмарки в центре Болоньи в художественной галерее Стефано Форни пройдет выставка трех известных современных русских иллюстраторов — Игоря Олейникова , Ксении Лавровой и Дениса Гордеева

После окончания работы ярмарки книги российского стенда будут переданы в дар «Школе радости» и детской библиотеке Болоньи Салаборса.

Международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства в Болонье впервые прошла в 1964 году. Она считается самым престижным специализированным ежегодным смотром детских книг.