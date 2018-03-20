Ещё
Российские издатели примут участие в работе Международной ярмарки детской книги в Болонье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские издатели примут участие в работе Международной ярмарки детской книги в Болонье 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российская делегация издателей и художников-иллюстраторов примет участие в работе крупнейшей Международной выставки детской книги в Болонье. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспечати.
"Ведущая международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства Fiera Del Libro per Ragazzi в этом году откроет свои двери в Болонье с 26 по 29 марта, — рассказали в пресс-службе. — Этой весной на национальном стенде России будут представлены книги известных московских, санкт-петербургских, региональных издательств и традиционная выставка иллюстраций художников-графиков".
Посетители ярмарки познакомятся с новинками издательств «Арт Волхонка», «Детская литература», «Лабиринт», «Пешком в историю» и других.
О программе
На российском стенде будет представлена акция «Дарите книгу с любовью», которую проводит Российская государственная детская библиотека совместно с ассоциацией «Растим читателя». Руководитель издательства РОСМЭН Борис Кузнецов презентует конкурс «Новая детская книга», глава издательства «Эгмонт-Россия» Лев Елин представит серию книг современных российских авторов «Пестрый квадрат».
В дни ярмарки в центре Болоньи в художественной галерее Стефано Форни пройдет выставка трех известных современных русских иллюстраторов — Игоря Олейникова, Ксении Лавровой и Дениса Гордеева.
После окончания работы ярмарки книги российского стенда будут переданы в дар «Школе радости» и детской библиотеке Болоньи Салаборса.
Международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства в Болонье впервые прошла в 1964 году. Она считается самым престижным специализированным ежегодным смотром детских книг.
ТАСС: последние новости
В Якутии организуют автомобильный тур на полюс холода организуют для иностранных гостей Участие Ростеха в авиасалоне "Фарнборо-2018" находится под вопросом Менеджмент "Алросы" не ожидает изменения дивидендной политики в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля32
Отец Литвиненко назвал убийцу сына140
Россияне приготовились затянуть пояса393
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение