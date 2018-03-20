Свыше 45 мероприятий продет в рамках фестиваля франкофонии

Более 45 мероприятий пройдет в рамках фестиваля франкофонии, который состоится 24 марта 2018 года во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель специальных проектов культурного центра «Франкотека» Татьяна Семененко.

«В этом году программа будет очень насыщенной: более 45 мероприятий. Многие посольства поддержали это мероприятие и за один день у нас будет охвачен весь спектр франкофонии. Это будут лингвистика, образование, встречи с авторами, литература», — пояснила Т. Семененко.

Основные мероприятия Дней франкофонии начнутся с 22 марта и пройдут до 6 апреля. В программе — фестивали, встречи с писателями, мастер-классы и другие мероприятия. Например, в рамках программы пройдет кинофестиваль франкофонии, на котором режиссер Стефан Фонкинос представит свой фильм «Ревнивая» с Карин Вьяр. Будут организованы встречи читателей с такими авторами, как Салим Баши, Камилла Лоранс, Эрик Рейнхардт и Мишель Лайа.

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