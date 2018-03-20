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Минфин: в России появится система прослеживаемости для драгоценных камней
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Минфин: в России появится система прослеживаемости для драгоценных камней 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минфин РФ намерен внедрить в России систему прослеживаемости драгоценных камней, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на экспертном совете при Пробирной палате по вопросам оборота синтетических аналогов драгоценных камней.
"Мы внедрим обязательно систему прослеживаемости. Она должна сопровождаться маркировкой на камнях. (Технически — прим. ред.) это возможно", — сказал он, выступая на заседании совета.
По его словам, технологии изготовления искусственных камней настолько быстро развиваются, что у потребителя сегодня нет стопроцентной уверенности в том, что оборудование, установленное в ювелирных магазинах для проверки их подлинности, сможет отличить настоящий камень от искусственного.
Он напомнил, что вопрос определения подлинности камней стал особенно актуальным после того, как все чаще среди пользующихся спросом индийских бриллиантов стали выявлять синтетические камни, проданные под видом природных.
В то же время на рынке существует технология распознавания подлинности бриллиантов, доступная обычному потребителю. «Человек, покупая изделие с бриллиантовой вставкой, может просканировать его с помощью своего мобильного телефона и (получает информацию — прим. ред.) о том, где был добыт и огранен камень», — сказал Моисеев.
"Прослеживаемость не будет работать, если не ввести маркировку. Мы будем работать в этом направлении", — сказал он.
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