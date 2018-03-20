Ботаническая вышивка от художницы из Колорадо: Instagram недели

Сегодняшняя героиня рубрики «Instagram недели» Анна Халтен (Anna Hultin) — художница и рукодельница, занимающаяся, в числе прочего, вышивкой.

Её реалистичные, тонко выполненные работы больше всего напоминают ботаническую иллюстрацию — это искусство точного изображения всех особенностей формы, деталей, цветовой гаммы растений.

Анна работает именно так — с той лишь разницей, что вместо кисти, красок и и бумаги она использует иглу, цветные нитки и ткань. Большинство вышитых «изображений» подписаны с указанием «официального» ботанического названия растения.

«Я — жена, мама и художник, — рассказывает о себе Анна. — Когда мы с мужем создали семью, мы решили, что вместо гламурной жизни, полной путешествий и возможностей дальнейшего обучения, мы останемся там, откуда мы родом, в Колорадо. Да, это место — не центр мирового искусства, но именно здесь я нахожу своё вдохновение и возможности для постоянной практики».

По словам Анны, она получила художественное образование и сначала занималась рисованием, скульптурой и созданием инсталляций. В какой-то момент возможности работать в студии не стало, и художница переключилась на вышивку, о чём вовсе не жалеет.

Больше фотографий работ Анны — в её аккаунте в Instagram.

Фото: @olandercoembroidery