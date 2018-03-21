В России представили детектор для определения подлинности бриллиантов

"Прибор «Alrosa Diamond Inspector» способен выявлять бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов (симулянты: фианиты, муссаниты и т.д.). При этом прибор позволяет анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты в ювелирных изделиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор является совместной разработкой Алроса и специалистов ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ). Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие ООО «Алмазный научно-технологический центр».

Особенностью прибора является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надёжность проверки. Это новшество защищено международным патентом.