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В России представили детектор для определения подлинности бриллиантов
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В России представили детектор для определения подлинности бриллиантов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 21 мар — РИА Новости. Группа Алроса, крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, продемонстрировала первый серийный отечественный прибор, позволяющий идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения, сообщает АК «Алроса».
"Прибор «Alrosa Diamond Inspector» способен выявлять бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов (симулянты: фианиты, муссаниты и т.д.). При этом прибор позволяет анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты в ювелирных изделиях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибор является совместной разработкой Алроса и специалистов ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ). Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие ООО «Алмазный научно-технологический центр».
Особенностью прибора является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надёжность проверки. Это новшество защищено международным патентом.
Уточнятся, что первый публичный показ «Alrosa Diamond Inspector» состоялся 20 марта на заседании Общественного экспертного совета при ФКУ «Пробирная палата России», посвященного актуальным вопросам оборота синтетических аналогов драгоценных камней в Евразийском экономическом союзе.
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