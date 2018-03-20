Аэропорт «Шереметьево» в День Земли украсили экологические инсталляции

Пассажиры аэропорта «Шереметьево» в День Земли могут увидеть инсталляции, созданные с использованием живых растений и природных материалов, — лабиринты, фитокартины и другие природные чудеса, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт «Шереметьево» в международный День Земли представляет результаты проекта «Экологическое оформление интерьеров аэровокзального комплекса». Вниманию пассажиров предложены «зеленые» декоративные инсталляции, созданные с использованием живых растений и природных материалов. Общая концепция оформления терминалов представляет «зеленый лабиринт» из стилистически связанных природных инсталляций», — отмечается в сообщении.

Так, в переходе между терминалами E и F появится «лесная поляна»: композиция в виде рассыпающихся природных картин-пикселей из мха в сочетании с деревом и камнями. Путь к ней проходит сквозь «зеленые ворота», составленные из искусственного самшита, подсвеченного изнутри светодиодными элементами. Сочетание сочной зелени и живого света создает особый уют и приятное внутреннее настроение.

В зале прилета в терминале D появился стильный арт-объект — «Глобус полетов» в виде земного шара с подсвеченными линиями маршрутов. На пути из Терминала E в Терминал D расположен фитомодуль, напоминающий маленький оазис в каменных джунглях. Автономная конструкция с живыми растениями и автоматическим поливом источает запах живой зелени. Композиция составлена так, чтобы, остановившись всего на пару минут, человек мог стряхнуть усталость и поднять настроение.

«Далее путешественников ожидает галерея с фотокартинами из стабилизированных растений. Это натуральные растения, у которых в результате специальной обработки природный сок замещается особым раствором, благодаря чему сохраняется естественная красота, радующая глаз долгое время», — добавляется в сообщении.

Еще один «зеленый» сюрприз ждет пассажиров в терминале D — это самолет, готовящийся к взлету на новой взлетно-посадочной полосе. ВВП представляет собой аллею из фонарных стоек, украшенных искусственным плющом, самолет изготовлен из искусственного самшита.

«Аэропорт «Шереметьево» продолжает работу, направленную на гармоничное объединение технологических инноваций и природной среды. За последние несколько лет на территории аэропорта заметно увеличилась площадь озеленения, появились газоны, декоративные деревья и другие «зеленые оазисы», — заключается в сообщении.

Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия, когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру. Цель Дня Земли — привлечь внимание к глобальным проблемам планеты, ее уязвимости и ценности. В 2018 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта.