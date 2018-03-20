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Реальной ценой проезда в костромском транспорте назвали 42 рубля
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Реальной ценой проезда в костромском транспорте назвали 42 рубля 

Kostroma.Today 6 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка Алина Лутфуллина удивляет знакомых необычным хобби, узнал KOSTROMA.TODAY. Девушка занимается разведением растений-хищников.
Необычное увлечение у девушки появилось после посещения выставки бабочек. Тогда Алина влюбилась в этих насекомых и попросилась поработать.
Организатор передвижной выставки согласился. Как-то раз вместе с насекомыми они привезли в Кострому хищные растения и дали их на временное хранение Алине. С тех пор девушка в них влюбилась. Оказалось, что особого ухода они не требуют.
Алина рассказала газете «Северная правда», что эти растения вполне могут жить, питаясь солнечной энергией и дистиллированной водой. Иногда она покупает им опарышей. В теплую погоду девушка берет их с собой на прогулку. Но делает это редко, потому что они чувствуют себя комфортно даже в обычной квартире.
Девушка говорит, что растения-хищники на самом деле не очень кровожадные, но довольно привередливые. Они едят мошек, мух и тараканов, но даже притрагиваться не будут к насекомым, которые им не по душе.
Кстати, необычные цветы костромичка заказывает у известного во всей стране специалиста по разведению растений-хищников Сергея Куницына, который совсем недавно выступал в программе Ивана Урганта.
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