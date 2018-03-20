Реальной ценой проезда в костромском транспорте назвали 42 рубля

Костромичка Алина Лутфуллина удивляет знакомых необычным хобби, узнал KOSTROMA.TODAY. Девушка занимается разведением растений-хищников.

Необычное увлечение у девушки появилось после посещения выставки бабочек. Тогда Алина влюбилась в этих насекомых и попросилась поработать.

Организатор передвижной выставки согласился. Как-то раз вместе с насекомыми они привезли в Кострому хищные растения и дали их на временное хранение Алине. С тех пор девушка в них влюбилась. Оказалось, что особого ухода они не требуют.

Алина рассказала газете «Северная правда», что эти растения вполне могут жить, питаясь солнечной энергией и дистиллированной водой. Иногда она покупает им опарышей. В теплую погоду девушка берет их с собой на прогулку. Но делает это редко, потому что они чувствуют себя комфортно даже в обычной квартире.

Девушка говорит, что растения-хищники на самом деле не очень кровожадные, но довольно привередливые. Они едят мошек, мух и тараканов, но даже притрагиваться не будут к насекомым, которые им не по душе.