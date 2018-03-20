Российская компания «Инком Реал» стала партнером одного из мировых лидеров среди производителей электронных ценников для ритейла — китайской компании Zhejiang…

C 27 февраля по 1 марта 2018 года в г. Дюссельдорф Германия , проходила выставка EuroCIS, посвященная внедрению новейших технологий в ритейле. Лозунг этой крупнейшей мировой выставки — «Технологии никогда не спят» («technology never sleeps»).

В выставке участвовали более 300 компаний в четырех разделах:

1. Решения для магазинов, головного офиса и электронной коммерции

2. Охранное оборудование

3. IT-услуги

4. Исследования и консультации

Активное участие в работе выставки приняли представители ООО «Инком Реал» во главе с генеральным директором Василием Кичеджи . Деятельность компании посвящена внедрению передовых IT-технологий в различные сферы российской экономики.

Во время работы выставки представителями «Инком Реал» был проведен целый ряд переговоров с ведущими вендорами. С китайской компанией Zhejiang Hanshow Technology CO., LTD, одним из мировых лидеров среди производителей систем электронных ценников для ритейла, ООО «Инком Реал» был подписан «Меморандум о стратегическом партнерстве».

Внедрение электронных ценников, по ряду уже имеющихся у ООО «Инком Реал» заявок, позволит повысить эффективность предприятий розничной торговли. Преимущества, получаемые супермаркетами и его покупателями, таковы:

— Отсутствие расхождений в ценах на кассе и в зале;

— Независимость от планировки магазина и невосприимчивость к препятствиям;

— Снижение затрат, связанных с изменением цен;

— Легкость в использовании и удобство конфигурирования под конкретный магазин;

— Четкость в отображении цен за счет большого размера экрана и лучшего дизайна цифр;

— Крепление ценника под соответствующим продуктом за счет легкой и эффективной системы фиксации;

— Легкость осуществления покупок, поиска продукции за счет сегментирования продукции (промоакция, низкая цена, бренд, национальный бренд и т.д.).

Кроме того система позволяет разработать эффективную стратегию управления ценовой политикой, не заботиться о проведении промоакций, максимизировать продажи и обеспечить конкурентоспособность.