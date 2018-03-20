Ещё
Российская компания «Инком Реал» стала партнером одного из мировых лидеров среди производителей электронных ценников для ритейла — китайской компании Zhejiang…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская компания «Инком Реал» стала партнером одного из мировых лидеров среди производителей электронных ценников для ритейла — китайской компании Zhejiang… 

Интересант 7 часов назад
C 27 февраля по 1 марта 2018 года в г. Дюссельдорф, Германия, проходила выставка EuroCIS, посвященная внедрению новейших технологий в ритейле. Лозунг этой крупнейшей мировой выставки — «Технологии никогда не спят» («technology never sleeps»).
В выставке участвовали более 300 компаний в четырех разделах:
1. Решения для магазинов, головного офиса и электронной коммерции
2. Охранное оборудование
3. IT-услуги
4. Исследования и консультации
Активное участие в работе выставки приняли представители ООО «Инком Реал» во главе с генеральным директором Василием Кичеджи. Деятельность компании посвящена внедрению передовых IT-технологий в различные сферы российской экономики.
Во время работы выставки представителями «Инком Реал» был проведен целый ряд переговоров с ведущими вендорами. С китайской компанией Zhejiang Hanshow Technology CO., LTD, одним из мировых лидеров среди производителей систем электронных ценников для ритейла, ООО «Инком Реал» был подписан «Меморандум о стратегическом партнерстве».
Внедрение электронных ценников, по ряду уже имеющихся у ООО «Инком Реал» заявок, позволит повысить эффективность предприятий розничной торговли. Преимущества, получаемые супермаркетами и его покупателями, таковы:
— Отсутствие расхождений в ценах на кассе и в зале;
— Независимость от планировки магазина и невосприимчивость к препятствиям;
— Снижение затрат, связанных с изменением цен;
— Легкость в использовании и удобство конфигурирования под конкретный магазин;
— Четкость в отображении цен за счет большого размера экрана и лучшего дизайна цифр;
— Крепление ценника под соответствующим продуктом за счет легкой и эффективной системы фиксации;
— Легкость осуществления покупок, поиска продукции за счет сегментирования продукции (промоакция, низкая цена, бренд, национальный бренд и т.д.).
Кроме того система позволяет разработать эффективную стратегию управления ценовой политикой, не заботиться о проведении промоакций, максимизировать продажи и обеспечить конкурентоспособность.
Интересант: последние новости
Прибывший в Петербург зараженный перец из Марокко «избавят» от вредителей Владимир Путин призвал граждан прийти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за будущее России Точечную лучевую терапию артисту Николаю Караченцову проведут в Израиле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России87
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына143
Россияне приготовились затянуть пояса400
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение