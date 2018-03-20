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Озеленение территории проведут в поселении Новофедоровское
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Озеленение территории проведут в поселении Новофедоровское 

Префектура ТиНАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Работы по озеленению территории Новофедоровского планируется провести в первой половине 2018 года.
— Специалисты уже установили арки с вазонами в деревне Яковлевское. Туда высадят новые растения, — сообщили представители администрации поселения Новофедоровское.
Они добавили, что особое внимание будет уделено вертикальному озеленению: украшению фасадов зданий, глухих торцевых стен сооружений и фундаментов. Работы пройдут на территории деревень Яковлевское и Кузнецово. Озеленение планируется начать в мае-июне 2018 года.
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