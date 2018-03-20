Неделю школьной книги организуют в Троицке

Фото: библиотека №2 Методисты библиотеки №2 городского округа Троицк организуют неделю школьной книги. Первое мероприятие в рамках этого цикла состоится 3 апреля.

— Каждый год мы стараемся проводить для наших юных читателей интересные встречи и выставки. В этот раз Неделя школьной книги начнется с мероприятия, которое будет посвящено творчеству знаменитого писателя Ханса Кристиана Андерсена . Планируется, что во время встречи ребята не только узнают много интересного о жизни автора, но и познакомятся с самыми популярными его произведениями, — сообщили сотрудники Троицкой библиотеки №2.

Они добавили, что в конце состоятся тематическая викторина и показ мультфильмов.

Начало мероприятия запланировано на 12:00. Вход свободный.