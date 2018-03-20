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Неделю школьной книги организуют в Троицке
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Неделю школьной книги организуют в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: библиотека №2  Методисты библиотеки №2 городского округа Троицк организуют неделю школьной книги. Первое мероприятие в рамках этого цикла состоится 3 апреля.
— Каждый год мы стараемся проводить для наших юных читателей интересные встречи и выставки. В этот раз Неделя школьной книги начнется с мероприятия, которое будет посвящено творчеству знаменитого писателя Ханса Кристиана Андерсена. Планируется, что во время встречи ребята не только узнают много интересного о жизни автора, но и познакомятся с самыми популярными его произведениями, — сообщили сотрудники Троицкой библиотеки №2.
Они добавили, что в конце состоятся тематическая викторина и показ мультфильмов.
Начало мероприятия запланировано на 12:00. Вход свободный.
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