Школьники из Войковского узнали, как устроены хищные растения

Юные жители из Войковского узнали больше о растениях-хищниках. В тематическом мастер-классе участвовали на минувшей неделе подопечные школы №717.

— Встреча представляла собой выездной мастер-класс из зоологического музея. Ученики пятого класса со своим классным руководителем и родителями смогли на один день стать юными исследователями в области биологии и изучить механизмы необычного растения Венерина мухоловка, — прокомментировал сотрудник школы.

Участники смогли увидеть, как устроен необычный и хищный цветок, а также узнали, как за ним ухаживать и каковы механизмы его работы. (жм)