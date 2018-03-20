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Школьники из Войковского узнали, как устроены хищные растения
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Школьники из Войковского узнали, как устроены хищные растения 

Управа района Войковский 6 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Юные жители из Войковского узнали больше о растениях-хищниках. В тематическом мастер-классе участвовали на минувшей неделе подопечные школы №717.
— Встреча представляла собой выездной мастер-класс из зоологического музея. Ученики пятого класса со своим классным руководителем и родителями смогли на один день стать юными исследователями в области биологии и изучить механизмы необычного растения Венерина мухоловка, — прокомментировал сотрудник школы.
Участники смогли увидеть, как устроен необычный и хищный цветок, а также узнали, как за ним ухаживать и каковы механизмы его работы. (жм)
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